Кварацхелия может пропустить старт сезона из-за травмы колена
Травма грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии может оказаться серьезнее, чем предполагали изначально, сообщает Tuttosport.
Травма грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии может оказаться серьезнее, чем предполагали изначально, сообщает Tuttosport.
Несмотря на то что первоначально у Кварацхелии была выявлена травма колена, есть опасения, что повреждение более серьезное — у футболиста, возможно, повреждены связки. В связи с этим его участие в первом матче сезона чемпионата Италии остается под вопросом.
Первый матч «Наполи» сезона-2023/24 Серии A состоится 19 августа. Соперником неаполитанцев будет «Фрозиноне».
В прошлом сезоне Кварахцелия сыграл 43 матча за «Наполи», забил в них 14 мячей и сделал 17 результативных передач. Он был признан лучшим игроком чемпионата Италии и помог своему клубу выиграть Серию А впервые за 32 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.