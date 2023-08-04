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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Кварацхелия может пропустить старт сезона из-за травмы колена

Травма грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии может оказаться серьезнее, чем предполагали изначально, сообщает Tuttosport.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Несмотря на то что первоначально у Кварацхелии была выявлена травма колена, есть опасения, что повреждение более серьезное — у футболиста, возможно, повреждены связки. В связи с этим его участие в первом матче сезона чемпионата Италии остается под вопросом.

Первый матч «Наполи» сезона-2023/24 Серии A состоится 19 августа. Соперником неаполитанцев будет «Фрозиноне».

В прошлом сезоне Кварахцелия сыграл 43 матча за «Наполи», забил в них 14 мячей и сделал 17 результативных передач. Он был признан лучшим игроком чемпионата Италии и помог своему клубу выиграть Серию А впервые за 32 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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