Бывший футболист «Ливерпуля» и «Арсенала» перешел в «Бешикташ»
Алекс Окслейд-Чемберлен продолжит карьеру в турецком клубе.
Бешикташ
Ливерпуль
Турецкий «Бешикташ» объявил о переходе полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
Окслейд-Чемберлен перешел в стамбульский клуб в качестве свободного агента. Контракт футболиста с «Ливерпулем» истек этим летом. В прошедшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 13 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил один гол.
Ранее Окслейд-Чемберлен играл за «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал».
В 2012 году он дебютировал за национальную сборную Англии и с тех пор провел 35 матчей, однако уже несколько лет полузащитника не вызывают на сборы команды.