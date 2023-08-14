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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Арсенала» перешел в «Бешикташ»

Алекс Окслейд-Чемберлен продолжит карьеру в турецком клубе.

Бешикташ
Ливерпуль
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Источник: AP 2023

Турецкий «Бешикташ» объявил о переходе полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Окслейд-Чемберлен перешел в стамбульский клуб в качестве свободного агента. Контракт футболиста с «Ливерпулем» истек этим летом. В прошедшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 13 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее Окслейд-Чемберлен играл за «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал».

В 2012 году он дебютировал за национальную сборную Англии и с тех пор провел 35 матчей, однако уже несколько лет полузащитника не вызывают на сборы команды.

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