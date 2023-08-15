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09:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Венеция» с Черышевым вылетела в первом раунде Кубка Италии

«Венеция» проиграла «Специи» (2:2, пен. 3:4) в выездном матче 1/32 финaла Кубка Италии.

Венеция
Специя
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Источник: AP 2023

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем «Венеция» оба раза была вынуждена отыгрываться. В дополнительное время ни одна из команд не сумела выйти вперед и матч перешел в серию пенальти, где точнее оказались хозяева.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев появился на поле на 113-й минуте и реализовал свой одиннадцатиметровый удар.

В 1/16 финала Кубка Италии «Специя» сыграет с «Сассуоло». Матч запланирован 1 ноября.

На этой неделе «Венеция» начнет сезон в Серии Б домашней игрой с «Комо». Матч состоится в воскресенье, 20 августа. В прошлом сезоне «Венеция» финишировала в Серии Б на восьмой строчке.

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