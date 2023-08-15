«Венеция» с Черышевым вылетела в первом раунде Кубка Италии
«Венеция» проиграла «Специи» (2:2, пен. 3:4) в выездном матче 1/32 финaла Кубка Италии.
Венеция
Специя
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, причем «Венеция» оба раза была вынуждена отыгрываться. В дополнительное время ни одна из команд не сумела выйти вперед и матч перешел в серию пенальти, где точнее оказались хозяева.
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев появился на поле на 113-й минуте и реализовал свой одиннадцатиметровый удар.
В 1/16 финала Кубка Италии «Специя» сыграет с «Сассуоло». Матч запланирован 1 ноября.
На этой неделе «Венеция» начнет сезон в Серии Б домашней игрой с «Комо». Матч состоится в воскресенье, 20 августа. В прошлом сезоне «Венеция» финишировала в Серии Б на восьмой строчке.