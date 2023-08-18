В «Баварию» перейдет израильский вратарь Даниэль Перец

Согласно данным источника, немецкий клуб достиг договоренности с «Маккаби» из Тель-Авива. Сумма трансфера составит 6−7 млн евро.

Ожидается, что 23-летний Перец поборется со Свеном Ульрайхом за место основного голкипера в отсутствие травмированного Мануэля Нойера.

Даниэль Перец провел один матч за взрослую сборную Израиля и четыре встречи в текущем розыгрыше Лиги конференций.