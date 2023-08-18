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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Баварию» перейдет израильский вратарь Даниэль Перец

«Бавария» покупает вратаря молодежной сборной Израиля Даниэля Переца. Об этом сообщает мюнхенское издание Abendzeitung.

Бавария
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Источник: AP 2023

Согласно данным источника, немецкий клуб достиг договоренности с «Маккаби» из Тель-Авива. Сумма трансфера составит 6−7 млн евро.

Ожидается, что 23-летний Перец поборется со Свеном Ульрайхом за место основного голкипера в отсутствие травмированного Мануэля Нойера.

Даниэль Перец провел один матч за взрослую сборную Израиля и четыре встречи в текущем розыгрыше Лиги конференций.

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