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17:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян объяснил, почему решил перейти в «Реал Сосьедад»

Российских полузащитник Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу «Оkko Спорт» объяснил, почему в качестве места продолжения карьеры выбрал испанский «Реал Сосьедад».

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Источник: РИА "Новости"

«Они меня захотели, а я в Ла Лигу — с радостью! Сразу согласился. Каких-то особенных ожиданий не было, но мне всё нравится — классная база, хорошая инфраструктура, тренер. Он разговаривает только по-испански, мне второй тренер переводит на английский. Думаю, со временем подтяну испанский, будем лично общаться. Буду ли учить баскский? Почему нет!» — сказал Захарян.

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Захарян официально стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа. Испанский клуб заплатил за 20-летнего россиянина «Динамо» 12 млн евро. Полузащитник является воспитанником «бело-голубых», за который выступал с 2020 года. В составе московского клуба Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.

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