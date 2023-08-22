Захарян объяснил, почему решил перейти в «Реал Сосьедад»
Российских полузащитник Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу «Оkko Спорт» объяснил, почему в качестве места продолжения карьеры выбрал испанский «Реал Сосьедад».
Российских полузащитник Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу «Оkko Спорт» объяснил, почему в качестве места продолжения карьеры выбрал испанский «Реал Сосьедад».
«Они меня захотели, а я в Ла Лигу — с радостью! Сразу согласился. Каких-то особенных ожиданий не было, но мне всё нравится — классная база, хорошая инфраструктура, тренер. Он разговаривает только по-испански, мне второй тренер переводит на английский. Думаю, со временем подтяну испанский, будем лично общаться. Буду ли учить баскский? Почему нет!» — сказал Захарян.
Захарян официально стал игроком «Реала Сосьедад» 19 августа. Испанский клуб заплатил за 20-летнего россиянина «Динамо» 12 млн евро. Полузащитник является воспитанником «бело-голубых», за который выступал с 2020 года. В составе московского клуба Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач.