Захарян объяснил, почему решил перейти в «Реал Сосьедад»

«Они меня захотели, а я в Ла Лигу — с радостью! Сразу согласился. Каких-то особенных ожиданий не было, но мне всё нравится — классная база, хорошая инфраструктура, тренер. Он разговаривает только по-испански, мне второй тренер переводит на английский. Думаю, со временем подтяну испанский, будем лично общаться. Буду ли учить баскский? Почему нет!» — сказал Захарян.