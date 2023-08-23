Бенжамен Павар перейдет в «Интер»
Как сообщает Фабрицио Романо в своих соцсетях, «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере чемпиона мира из Франции.
Бавария
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Как сообщает Фабрицио Романо в своих соцсетях, «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере чемпиона мира из Франции.
По информации источника, в ближайшие дни защитник пройдет медосмотр и подпишет контракт с миланским клубом.
Стоимость трансфера 27-летнего француза составила 30 млн евро плюс бонусы в размере 2−3 млн евро.
В «Баварию» воспитанник «Лилля» перешел в 2019 году. В общей сложности за мюнхенский клуб Павар провел 163 матча, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.
За сборную Франции, в составе которой Павар стал чемпионом мира в 2018 году, футболист провел 49 матчей, забил 3 мяча.