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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Бенжамен Павар перейдет в «Интер»

Как сообщает Фабрицио Романо в своих соцсетях, «Интер» договорился с «Баварией» о трансфере чемпиона мира из Франции.

Бавария
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Источник: AFP 2023

По информации источника, в ближайшие дни защитник пройдет медосмотр и подпишет контракт с миланским клубом.

Стоимость трансфера 27-летнего француза составила 30 млн евро плюс бонусы в размере 2−3 млн евро.

В «Баварию» воспитанник «Лилля» перешел в 2019 году. В общей сложности за мюнхенский клуб Павар провел 163 матча, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.

За сборную Франции, в составе которой Павар стал чемпионом мира в 2018 году, футболист провел 49 матчей, забил 3 мяча.

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