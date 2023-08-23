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19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: У Карима Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада»

Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту пожаловался руководству клуба на то, что форвард Карим Бензема не вписывается в его игровые модели. Об этом сообщает Al-Sharq Al-Awsat.

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Источник: AP 2023

По информации саудовского издания, португальский специалист не горит желанием ставить Бензема в стартовый состав, и тому есть несколько причин. Эшпириту Санту не нравится стиль игры форварда, и он изначально был против этого трансфера. Нуну Эшпириту Санту считает, что качества Карима не отвечают потребностям команды, и поэтому футболист не приносит пользы, до сих пор не забив в чемпионате ни одного гола. В свою очередь, сам игрок уже пообщался на этот счет с руководством клуба, объяснив свой дискомфорт тем, что тренер обращается с ним непрофессионально.

Сообщается, что Бензема рассчитывал получить капитанскую повязку, но португальский тренер отказал. Тренер выбрал капитанами давно играющих за «Аль-Иттихад» Ромариньо и Ахмеда Шарахили.

Напряженность нарастает со дня на день. Бензема пропустил последнюю тренировку «Аль-Иттихада».

Француз стал игроком «Аль-Иттихада» в начале июня 2023 года. По информации СМИ, игроку предложили двухлетний контракт на 200 млн евро с освобождением от налогов.

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