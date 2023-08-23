СМИ: У Карима Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада»

По информации саудовского издания, португальский специалист не горит желанием ставить Бензема в стартовый состав, и тому есть несколько причин. Эшпириту Санту не нравится стиль игры форварда, и он изначально был против этого трансфера. Нуну Эшпириту Санту считает, что качества Карима не отвечают потребностям команды, и поэтому футболист не приносит пользы, до сих пор не забив в чемпионате ни одного гола. В свою очередь, сам игрок уже пообщался на этот счет с руководством клуба, объяснив свой дискомфорт тем, что тренер обращается с ним непрофессионально.
Сообщается, что Бензема рассчитывал получить капитанскую повязку, но португальский тренер отказал. Тренер выбрал капитанами давно играющих за «Аль-Иттихад» Ромариньо и Ахмеда Шарахили.
Напряженность нарастает со дня на день. Бензема пропустил последнюю тренировку «Аль-Иттихада».
Француз стал игроком «Аль-Иттихада» в начале июня 2023 года. По информации СМИ, игроку предложили двухлетний контракт на 200 млн евро с освобождением от налогов.