В клубе «Реал Сосьедад» рассказали о влиянии Карпина и Хохлова на переход Захаряна

«Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, еще и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался наш главный скаут.



Особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых и талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен — выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали все, чтобы он перешел к нам. Что и случилось», — сказал Олабе в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.