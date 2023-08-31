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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В клубе «Реал Сосьедад» рассказали о влиянии Карпина и Хохлова на переход Захаряна

Спортивный директор футбольного клуба «Реал Сосьедад» Роберто Олабе рассказал о влиянии Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова на переход Арсена Захаряна.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Роберто Олабе отметил, что у российских футболистов особенный талант.

«Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, еще и тренировал его, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России, этим занимался наш главный скаут.

Особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. И если брать молодых и талантливых игроков, то у нас вообще не было сомнений, что Арсен — выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный. И давно поняли, что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. Как только появилась возможность, мы сразу сделали все, чтобы он перешел к нам. Что и случилось», — сказал Олабе в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

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