Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире

Источник: Соцсети

Аргентинский футболист купил себе Rolls Royce Boat Tail, который на текущий момент выпущен всего в трех экземплярах. Стоимость данного автомобиля оценивается в € 26 млн. Каждая машина укомплектована и настроена лично под владельца.

Источник: Соцсети

Источник: Соцсети

Машина может похвастаться 1813 эксклюзивными деталями. А персональное пожелание Мауро — 6,5-литровый атмосферный двигатель V12. Дизайн салона этого автомобиля напоминает персональную яхту. Внутри есть даже кухня и портативный холодильник для хранения эксклюзивного шампанского.

Источник: Соцсети

По слухам, один из трех экземпляров данной машины был продан промышленнику, разбогатевшему на добыче жемчуга, другой — Jay-Z и Beyonce.