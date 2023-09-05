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17:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире, сообщает L'Equipe.

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Источник: Соцсети

Аргентинский футболист купил себе Rolls Royce Boat Tail, который на текущий момент выпущен всего в трех экземплярах. Стоимость данного автомобиля оценивается в € 26 млн. Каждая машина укомплектована и настроена лично под владельца.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Машина может похвастаться 1813 эксклюзивными деталями. А персональное пожелание Мауро — 6,5-литровый атмосферный двигатель V12. Дизайн салона этого автомобиля напоминает персональную яхту. Внутри есть даже кухня и портативный холодильник для хранения эксклюзивного шампанского.

Источник: Соцсети

По слухам, один из трех экземпляров данной машины был продан промышленнику, разбогатевшему на добыче жемчуга, другой — Jay-Z и Beyonce.

Прошедший сезон аргентинец провел в «Галатасарае» на правах аренды и помог клубу выиграть турецкую Суперлигу. В этом сезоне он подписал контракт с турецким клубом до 2026 года. Сумма трансфера составила € 10 млн.

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