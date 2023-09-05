Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире, сообщает L'Equipe.
Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире, сообщает L'Equipe.
Аргентинский футболист купил себе Rolls Royce Boat Tail, который на текущий момент выпущен всего в трех экземплярах. Стоимость данного автомобиля оценивается в € 26 млн. Каждая машина укомплектована и настроена лично под владельца.
Машина может похвастаться 1813 эксклюзивными деталями. А персональное пожелание Мауро — 6,5-литровый атмосферный двигатель V12. Дизайн салона этого автомобиля напоминает персональную яхту. Внутри есть даже кухня и портативный холодильник для хранения эксклюзивного шампанского.
По слухам, один из трех экземпляров данной машины был продан промышленнику, разбогатевшему на добыче жемчуга, другой — Jay-Z и Beyonce.
Прошедший сезон аргентинец провел в «Галатасарае» на правах аренды и помог клубу выиграть турецкую Суперлигу. В этом сезоне он подписал контракт с турецким клубом до 2026 года. Сумма трансфера составила € 10 млн.