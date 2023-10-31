Тренер «Ман Сити» назвал главного соперника команды в АПЛ
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал главного соперника команды в Английской премьер-лиге.
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал главного соперника команды в Английской премьер-лиге.
Гвардиола считает, что «Ливерпуль» будет главным соперником «горожан» ближе к концу чемпионата.
«Когда чемпионат подойдет к концу, моим главным соперником, нашим соперником, будет “Ливерпуль”. Они усложняют нам задачу все сильнее и сильнее, что делает лучше нас во всех аспектах. Они составляют нам конкуренцию так, как этого не делала ни одна команда за то время, что я нахожусь в “Сити”.
Конечно, сейчас вернулся «Арсенал», «Ньюкасл» набирает обороты, «Челси» находится в процессе реструктуризации некоторых вещей. Но им всем нужно врем", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.
После 10-ти туров «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ, в активе команды 24 очка. «Ливерпуль» идет следом отставая от «горожан» на одно очко.