Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
Ахмат
Футбол. Зарубежный
30.10
Эмполи
Аталанта
03
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Кубок России
1.11
Сочи
Факел
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
03
29.10
Астон Вилла
Лутон Таун
31
29.10
Брайтон
Фулхэм
11
29.10
Ливерпуль
Ноттингем Форест
30
29.10
Вест Хэм
Эвертон
01
28.10
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
22
28.10
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
50
28.10
Борнмут
Бернли
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Ман Сити» назвал главного соперника команды в АПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал главного соперника команды в Английской премьер-лиге.

Манчестер Сити
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Гвардиола считает, что «Ливерпуль» будет главным соперником «горожан» ближе к концу чемпионата.

«Когда чемпионат подойдет к концу, моим главным соперником, нашим соперником, будет “Ливерпуль”. Они усложняют нам задачу все сильнее и сильнее, что делает лучше нас во всех аспектах. Они составляют нам конкуренцию так, как этого не делала ни одна команда за то время, что я нахожусь в “Сити”.

Конечно, сейчас вернулся «Арсенал», «Ньюкасл» набирает обороты, «Челси» находится в процессе реструктуризации некоторых вещей. Но им всем нужно врем", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

После 10-ти туров «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ, в активе команды 24 очка. «Ливерпуль» идет следом отставая от «горожан» на одно очко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лаутаро: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не Роналду
«Челси» подготовил рождественский подарок для своих фанатов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь