Тренер «Ман Сити» назвал главного соперника команды в АПЛ

«Когда чемпионат подойдет к концу, моим главным соперником, нашим соперником, будет “Ливерпуль”. Они усложняют нам задачу все сильнее и сильнее, что делает лучше нас во всех аспектах. Они составляют нам конкуренцию так, как этого не делала ни одна команда за то время, что я нахожусь в “Сити”.