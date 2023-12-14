СМИ: Грэм Поттер может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает The Sun, бывший главный тренер «Челси» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

После завершения сделки Джим Рэтклифф получит контроль над спортивными операциями клуба. Отмечается, что Рэтклифф уже встречался с Грэмом Поттером.

В клубе расстроены провалом в Лиге чемпионов — «Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем» — однако в настоящий момент не собираются расставаться с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом. Отставка последует лишь в случае, если тен Хагу не удастся улучшить результаты «МЮ».

При этом Эрик тен Хаг, по всей видимости, не будет долго оставаться без работы. Журналист немецкого издания Bild Ян-Оге Фьортофт пишет, что за тен Хагом следит дортмундская «Боруссия». Желто-черные идут на пятом месте в чемпионате, отставая от первого места на 11 очков. В случае увольнения нидерландца «Боруссия» может подписать с ним контракт.

В Английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед».идет на шестом месте в турнирной таблице после 16 туров, уступая 10 очков лидирующему «Ливерпулю».