СМИ: Грэм Поттер может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Ожидается, что данное решение будет принято, как только будет завершена продажа 25% акций клуба британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.
Ожидается, что данное решение будет принято, как только будет завершена продажа 25% акций клуба британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.
Как сообщает The Sun, бывший главный тренер «Челси» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
После завершения сделки Джим Рэтклифф получит контроль над спортивными операциями клуба. Отмечается, что Рэтклифф уже встречался с Грэмом Поттером.
В клубе расстроены провалом в Лиге чемпионов — «Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем» — однако в настоящий момент не собираются расставаться с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом. Отставка последует лишь в случае, если тен Хагу не удастся улучшить результаты «МЮ».
При этом Эрик тен Хаг, по всей видимости, не будет долго оставаться без работы. Журналист немецкого издания Bild Ян-Оге Фьортофт пишет, что за тен Хагом следит дортмундская «Боруссия». Желто-черные идут на пятом месте в чемпионате, отставая от первого места на 11 очков. В случае увольнения нидерландца «Боруссия» может подписать с ним контракт.
В Английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед».идет на шестом месте в турнирной таблице после 16 туров, уступая 10 очков лидирующему «Ливерпулю».
Грэм Поттер ранее тренировал два клуба АПЛ — «Брайтон» с 2019 по 2022 год и «Челси» в минувшем сезоне. Во время отставки 48-летнего англичанина лондонский клуб находился на 11-м в турнирной таблице.