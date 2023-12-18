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19:04 (мск), источник: Sportmail.ru

В Мексике вратарь спрятался после удаления, чтобы досмотреть матч

Инцидент произошел во время финала плей-офф чемпионата Мексики.

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Аргентинский вратарь «Тигреса» Науэль Гусман был удален в финальном матче плей-офф чемпионата Мексики против «Америки». Голкипер должен был.уйти в подтрибунное помещение, но, чтобы досмотреть матч, спрятался под рекламным баннером.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. «Тигрес» в конце второго тайма остался вдесятером после удаления полузащитника Раймундо Фульхенсио. На 91-й минуте «Америка» вышла вперед усилиями игрока сборной Мексики Хулиана Киньонеса. Вскоре после этого произошел эпизод с удалением голкипера Науэля Гусмана.

«Америке» не составило труда довести до победы матч с оставшимся вдевятером соперником. Итоговый счет матча — 3:0.

Таким образом, «Америка» в 14-й раз стала победителем чемпионата Мексики. На счету «Тигрес» 8 побед.

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