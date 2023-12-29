Футболки Месси превзошли по продажам футболки «Реала» и «МЮ»

По информации источника, после перехода Месси немецкая компания Adidas, являющаяся техническим спонсором «Интер Майами», получила более полумиллиона заказов на футболки американского клуба. Они продавались быстрее, чем футболки таких европейских клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Бавария» и «Арсенал».

Из-за огромного спроса «Интер Майами» стал третьим клубом МЛС, кто смог получить от лиги специальное разрешение на выпуск третьего комплекта игровой формы. Ранее эту привилегию получили «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси», так как им удалось продать более 100 тыс. футболок.

По информации Footy Headlines, дополнительный комплект «Интер Майами» будет выполнен в цветах местной команды по американскому футболу «Майами Долфинс», традиционными цветами которой являются белый, оранжевый и сине-зеленый.