Мхитарян в 11-й раз признан лучшим футболистом Армении

34-летний футболист набрал 81 балл в голосовании представителей клубов и спортивных СМИ. Вторым стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, набравший 48 баллов. Третьим стал полузащитник саудовского «Аль-Фатеха» Лукас Селараян, который получил 21 балл.

Мхитарян выиграл награду футболиста года в Армении в рекордный 11-й раз. Последний раз он признавался лучшим футболистом страны в 2020 году. После этого награду выигрывали защитник «Астаны» Вараздат Ароян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Мхитарян получит специальный приз «Золотой мяч» и 4 млн драмов (10 тыс. долларов). Сперцян получит «Серебряный мяч» и 3 млн драмов (7,5 тыс. долларов). Зеларяну вручат «Бронзовый мяч» и 2 млн драмов (5 тыс. долларов).