Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Монца
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
28.12
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
42
Футбол. Зарубежный
28.12
Арсенал
Вест Хэм
02
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Мхитарян в 11-й раз признан лучшим футболистом Армении

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом 2023 года в Армении. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

Интер
Краснодар
Наверх
Источник: Reuters

34-летний футболист набрал 81 балл в голосовании представителей клубов и спортивных СМИ. Вторым стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, набравший 48 баллов. Третьим стал полузащитник саудовского «Аль-Фатеха» Лукас Селараян, который получил 21 балл.

Мхитарян выиграл награду футболиста года в Армении в рекордный 11-й раз. Последний раз он признавался лучшим футболистом страны в 2020 году. После этого награду выигрывали защитник «Астаны» Вараздат Ароян и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Мхитарян получит специальный приз «Золотой мяч» и 4 млн драмов (10 тыс. долларов). Сперцян получит «Серебряный мяч» и 3 млн драмов (7,5 тыс. долларов). Зеларяну вручат «Бронзовый мяч» и 2 млн драмов (5 тыс. долларов).

Мхитарян выступает за «Интер» с лета 2022 года. В прошлом сезоне футболист дошел с миланским клубом до финала Лиги чемпионов. В этом сезоне Мхитарян провел за «нерадзурри» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мхитарян в 11-й раз признан лучшим футболистом Армении
Доминик Гашек поддержал вернувшегося в хоккей Хабибулина
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь