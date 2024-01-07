Для ведущих саудовских клубов введены лимиты на зимние трансферы

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Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) ввел ограничения на траты в зимнее окно. PIF финансирует четыре ведущих клуба страны — «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Как сообщает As, без поддержки PIF команды не смогут заключать особо крупные сделки. Каждый клуб сам будет решать, укреплять ли состав в январе, однако любая покупка должна будет соответствовать ряду строгих требований. На данный момент клубы самостоятельно не имеют возможности приглашать футболистов топ-уровня без государственных денег.

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема уже покинул Саудовскую Аравию по личным обстоятельствам и может возобновить карьеру в Европе. Также появилась информация о том, что бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон хочет уйти из «Аль-Иттифака» и вернуться в АПЛ.