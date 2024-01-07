Украинский футболист со скандалом ушел из румынского клуба

Румынский клуб расторг соглашение с Евгением Коноплянкой. Представители румынского клуба в качестве причины редкого появления украинца на поле указывали его постоянные травмы. Украинец назвал это враньем, сказав, что главный тренер Андреа Мандорлини не понимает что происходит в клубе.

Евгений Коноплянка выступал за румынский клуб с лета 2023 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.

Как сообщает Fanatik.ro, румынский клуб при подписании контракта с новичками ввел «правило Коноплянки» — если игрок не сыграет 10 матчей в сезоне, то клуб может прервать контракт в одностороннем порядке.