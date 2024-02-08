«Милан» показал четвертый комплект формы на сезон-2023/24

«Я очень рад выйти на поле в этом прекрасном комплекте. Он не похож ни на один из тех, что я видел раньше, в нем есть две версии, которые могут использоваться как вратарем, так и игроками. Это демонстрирует креативность и инновации клуба. Передовой дизайн и удивительная концепция действительно отражает суть наследия и амбиций “Милана”, — приводит слова нападающего “Милана” и сборной Франции Оливье Жиру пресс-служба клуба.