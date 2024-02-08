Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Майнц
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Футбол. Зарубежный
9.02
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
9.02
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
10.02
Манчестер Сити
Эвертон
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
5.02
Рома
Кальяри
40
4.02
Интер
Ювентус
10
4.02
Аталанта
Лацио
31
4.02
Наполи
Верона
21
4.02
Торино
Салернитана
00
3.02
Болонья
Сассуоло
42
3.02
Фрозиноне
Милан
23
3.02
Удинезе
Монца
00
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» показал четвертый комплект формы на сезон-2023/24

«Милан» представил резервный комплект формы на текущий сезон, сообщается в пресс-службе клуба.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
4
фотографии

Комплекс был представлен в Милане на эксклюзивном мероприятии. Форма выполнена в двух цветах — черном и белом. На ней изображена готическая архитектура города.

Отмечается, что впервые эту форму игроки «россонери» наденут в матче с «Наполи», который состоится 11 февраля на «Сан-Сиро».

«Я очень рад выйти на поле в этом прекрасном комплекте. Он не похож ни на один из тех, что я видел раньше, в нем есть две версии, которые могут использоваться как вратарем, так и игроками. Это демонстрирует креативность и инновации клуба. Передовой дизайн и удивительная концепция действительно отражает суть наследия и амбиций “Милана”, — приводит слова нападающего “Милана” и сборной Франции Оливье Жиру пресс-служба клуба.

«Милан» в текущем сезоне Серии А занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

 Бакаев и его агент не считают уход из «Спартака» ошибкой
Семак проэкзаменует команду Слуцкого: прогноз на матч «Зенит» —...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь