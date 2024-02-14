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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Мемфис Депай подарил Антуану Гризманну перстень: видео

Подарок посвящен рекорду французского нападающего по количеству голов за мадридский «Атлетико».

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11 января 2024 года Антуан Гризманн забил 174-й гол в играх за «Атлетико», став лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Гризманн побил достижение Луиса Арагонеса, игравшего за «Атлетико» в 1960-е и 1970-е годы.

Нидерландский одноклубник француза Мемфис Депай подарил ему перстень с 7-м номером за достижение первого места в истории клуба по голам.

Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

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