Мемфис Депай подарил Антуану Гризманну перстень: видео
Подарок посвящен рекорду французского нападающего по количеству голов за мадридский «Атлетико».
Подарок посвящен рекорду французского нападающего по количеству голов за мадридский «Атлетико».
11 января 2024 года Антуан Гризманн забил 174-й гол в играх за «Атлетико», став лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Гризманн побил достижение Луиса Арагонеса, игравшего за «Атлетико» в 1960-е и 1970-е годы.
Нидерландский одноклубник француза Мемфис Депай подарил ему перстень с 7-м номером за достижение первого места в истории клуба по голам.
Гризманн перешел в «Атлетико» из «Реал Сосьедада» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.