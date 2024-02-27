«Жирона» вернула себе второе место в Ла Лиге
«Жирона» в заключительном матче 26-го тура Ла Лиги дома разгромила «Райо Вальекано» (3:0).
Жирона
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Жирона» в заключительном матче 26-го тура Ла Лиги дома разгромила «Райо Вальекано» (3:0).
Счет в матче на 52-й минуте открыл украинский полузащитник Виктор Цыганков. На 76-й минуте за две желтые карточки был удален защитник «Райо» Пеп Чаваррия. Воспользоваться численным преимуществом хозяева смогли только в добавленное время, когда бразилец Савио оформил дубль.
«Жирона» одержала первую победу в феврале и вернулась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, обойдя «Барселону». Два клуба из Каталонии разделяют между собой два очка. Отставание «Жироны» от мадридского «Реала» составляет шесть очков.
Следующий матч «Жирона» проведет в воскресенье, 3 марта, на выезде с «Мальоркой».