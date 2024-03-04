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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Как тянут время в бразильском футболе: видео

В концовке матча между бразильскими клубами «Флуминенсе» и «Ботафого» в рамках лиги Кариока (чемпионат штата Рио-де-Жанейро) произошел забавный эпизод.

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Нападающий «Ботафого» Ярлен при счете 3:2 в пользу своей команды упал на газон за пределами поля на 11-й добавленной ко втором тайме минуте. Одноклубник Ярлена Уго тут же перетащил игрока на поле чтобы потянуть время. Голкипер «Флуминенсе» Фелипе Алвеш вынес форварда обратно за лицевую линию, но один из запасных «Ботафого» снова вытолкнул Ярлена на поле.

Вратарь Фелипе Алвеш получил желтую карточку. Другие участники эпизода обошлись без предупреждений.

На 13-й добавленной ко второму тайму минуте Эмерсон Урсо увеличил преимущество «Ботафого» и установил окончательный счет в матче — 4:2.

Благодаря победе занимающий пятое место «Ботафого» смог подобраться на расстояние одного очка к «Флуминенсе». У клубов из Рио-де-Жанейро 21 и 20 очков, соответственно. После 11 туров в турнире лидирует «Фламенго» с 27 набранными баллами.

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