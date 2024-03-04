Как тянут время в бразильском футболе: видео

Нападающий «Ботафого» Ярлен при счете 3:2 в пользу своей команды упал на газон за пределами поля на 11-й добавленной ко втором тайме минуте. Одноклубник Ярлена Уго тут же перетащил игрока на поле чтобы потянуть время. Голкипер «Флуминенсе» Фелипе Алвеш вынес форварда обратно за лицевую линию, но один из запасных «Ботафого» снова вытолкнул Ярлена на поле.