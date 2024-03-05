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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
08:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от «Ювентуса» на 15 очков

Миланский «Интер» в заключительном матче 27-го тура Серии А одержал домашнюю победу над «Дженоа» (2:1).

Интер
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Уже в первом тайме хозяевам поля удалось забить два мяча. На 30-й минуте отличился полузащитник Кристьян Аслани, откликнувшийся на разрезающую передачу в штрафную от Алексиса Санчеса. Для 22-летнего албанца это дебютный гол за «Интер». На 38-й минуте Санчес упрочил лидерство хозяев, реализовав одиннадцатиметровый удар, назначенный за снос Николо Бареллы.

На 54-й минуте гостям усилиями Хоана Васкеса удалось отыграть один мяч. Позднее футболисты «Дженоа» сумели забить второй мяч, но он был отменен из-за очевидного офсайда. В оставшиеся полчаса «Интеру» удалось сдержать генуэзцев и сохранить победный счет.

«Интер» продлил победную серию в чемпионате до девяти игр и упрочил свое лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего конкурента в лице «Ювентуса» на 15 очков. Подопечные Симоне Индзаги не проигрывают в Серии А с конца сентября, одержав с того момента 18 побед в 21 матче.

«Что ж, очевидно. За 33 дня мы нарастили отрыв от “Ювентуса” до 15 очков, но нам нужно сохранять концентрацию. Я в футболе много лет и знаю, как это работает. Впереди еще много игр, нам предстоит провести три матча до перерыва на сборные против очень серьезных соперников — “Болоньи”, “Атлетико” и “Наполи”. Я благодарю своих игроков, они провели 12 матчей за 50 дней и выиграли все 12. Молодцы, поздравляю, но нам нужно смотреть вперед», — сказал Индзаги после матча.

Следующий матч «Интер» проведет в субботу, 9 марта, на выезде против «Болоньи», которая располагается на четвертой строчке и имеет победную серию из шести матчей.

Интер
2:1
Первый тайм: 2:0
Дженоа
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«Интер» обыграл «Дженоа» и оторвался от «Ювентуса» на 15 очков
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