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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» рассказал о травме Захаряна

20-летний российский полузащитник Арсен Захарян из-за травмы пропустит ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Реал Сосьедад"

Пресс-атташе баскского клуба Йон Андер Мундуате рассказал Sport24 о травме российского полузащитника и обозначил примерные сроки его восстановления.

«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой. Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», — сказал Мундуате.

Арсен Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/29. За клуб из Сан-Себастьяна россиянин провел 30 матчей. В его активе одна результативная передача.

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