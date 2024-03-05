Пресс-атташе «Реал Сосьедада» рассказал о травме Захаряна
20-летний российский полузащитник Арсен Захарян из-за травмы пропустит ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
20-летний российский полузащитник Арсен Захарян из-за травмы пропустит ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Пресс-атташе баскского клуба Йон Андер Мундуате рассказал Sport24 о травме российского полузащитника и обозначил примерные сроки его восстановления.
«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой. Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», — сказал Мундуате.
Арсен Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/29. За клуб из Сан-Себастьяна россиянин провел 30 матчей. В его активе одна результативная передача.