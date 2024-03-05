Пресс-атташе «Реал Сосьедада» рассказал о травме Захаряна

Пресс-атташе баскского клуба Йон Андер Мундуате рассказал Sport24 о травме российского полузащитника и обозначил примерные сроки его восстановления.

«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой. Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», — сказал Мундуате.