Вратарь «Лацио» Проведель выбыл на три недели из-за травмы
Вратарь с русскими корнями Иван Проведель пропустит несколько недель из-за травмы, полученной во время матча Серии А с «Удинезе».
Вратарь с русскими корнями Иван Проведель пропустит несколько недель из-за травмы, полученной во время матча Серии А с «Удинезе».
Проведель был заменен в добавленное время на грека Кристоса Мандаса. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лучший вратарь чемпионата Италии прошлого сезона получил растяжение связок лодыжки, из-за чего пропустит около трех недель.
Матч завершился поражением «Лацио» со счетом 1:2.
В конце февраля голкипер продлил контракт с римской командой. По информации СМИ он рассчитан до 2028 года.
Иван Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста — русская. А его дед дружил с Львом Яшиным — единственным вратарем в истории, получившим награду «Золотой мяч».
В сентябре 2023 года Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Его мяч сравнял счет во встрече первого тура группового этапа против мадридского «Атлетико».