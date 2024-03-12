Вратарь «Лацио» Проведель выбыл на три недели из-за травмы

Проведель был заменен в добавленное время на грека Кристоса Мандаса. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лучший вратарь чемпионата Италии прошлого сезона получил растяжение связок лодыжки, из-за чего пропустит около трех недель.

Матч завершился поражением «Лацио» со счетом 1:2.

В конце февраля голкипер продлил контракт с римской командой. По информации СМИ он рассчитан до 2028 года.

Иван Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста — русская. А его дед дружил с Львом Яшиным — единственным вратарем в истории, получившим награду «Золотой мяч».