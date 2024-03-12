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15:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Лацио» Проведель выбыл на три недели из-за травмы

Вратарь с русскими корнями Иван Проведель пропустит несколько недель из-за травмы, полученной во время матча Серии А с «Удинезе».

ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Проведель был заменен в добавленное время на грека Кристоса Мандаса. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лучший вратарь чемпионата Италии прошлого сезона получил растяжение связок лодыжки, из-за чего пропустит около трех недель.

Матч завершился поражением «Лацио» со счетом 1:2.

В конце февраля голкипер продлил контракт с римской командой. По информации СМИ он рассчитан до 2028 года.

Иван Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста — русская. А его дед дружил с Львом Яшиным — единственным вратарем в истории, получившим награду «Золотой мяч».

В сентябре 2023 года Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Его мяч сравнял счет во встрече первого тура группового этапа против мадридского «Атлетико».

 Вратарь «Лацио» Проведель выбыл на три недели из-за травмы
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