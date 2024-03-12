«Сельта» уволила главного тренера после восьми месяцев работы
Испанский специалист Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты», отработав в клубе восемь месяцев.
Испанский специалист Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты», отработав в клубе восемь месяцев.
Отмечается, что за это время Бенитес работал с абсолютной самоотдачей, но команда не добилась тех результатов, которых ожидало руководство клуба. Бенитес и его тренерский штаб отправлены в отставку.
«Клуб хотел бы выразить Рафе Бенитесу и его помощникам самую искреннюю благодарность за участие, честность и профессионализм, которые они проявили с момента своего приезда, и за неустанную работу, которую они проделали. “Сельта” желает им удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Бенитес стал главным тренером «Сельты» в июне 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Испании команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
63-летний испанец ранее работал в «Реале», «Наполи», «Челси», «Интере», «Ливерпуле», «Валенсии» и ряде других клубов.
В 2005 году «Ливерпуль» под его руководством выиграл Лигу Чемпионов. Также тренер с двумя клубами побеждал в Лиге Европы: с «Валенсией» в 2004 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА) и с «Челси» в 2013 году.