«Сельта» уволила главного тренера после восьми месяцев работы

Отмечается, что за это время Бенитес работал с абсолютной самоотдачей, но команда не добилась тех результатов, которых ожидало руководство клуба. Бенитес и его тренерский штаб отправлены в отставку.

«Клуб хотел бы выразить Рафе Бенитесу и его помощникам самую искреннюю благодарность за участие, честность и профессионализм, которые они проявили с момента своего приезда, и за неустанную работу, которую они проделали. “Сельта” желает им удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Бенитес стал главным тренером «Сельты» в июне 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Испании команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

63-летний испанец ранее работал в «Реале», «Наполи», «Челси», «Интере», «Ливерпуле», «Валенсии» и ряде других клубов.