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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сельта» уволила главного тренера после восьми месяцев работы

Испанский специалист Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты», отработав в клубе восемь месяцев.

СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Отмечается, что за это время Бенитес работал с абсолютной самоотдачей, но команда не добилась тех результатов, которых ожидало руководство клуба. Бенитес и его тренерский штаб отправлены в отставку.

«Клуб хотел бы выразить Рафе Бенитесу и его помощникам самую искреннюю благодарность за участие, честность и профессионализм, которые они проявили с момента своего приезда, и за неустанную работу, которую они проделали. “Сельта” желает им удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Бенитес стал главным тренером «Сельты» в июне 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Испании команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

63-летний испанец ранее работал в «Реале», «Наполи», «Челси», «Интере», «Ливерпуле», «Валенсии» и ряде других клубов.

В 2005 году «Ливерпуль» под его руководством выиграл Лигу Чемпионов. Также тренер с двумя клубами побеждал в Лиге Европы: с «Валенсией» в 2004 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА) и с «Челси» в 2013 году.

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