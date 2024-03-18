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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
16:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Фрайбурга» уйдет с поста после 29 лет работы

Кристиан Штрайх по окончании текущего сезона покинет пост главного тренера «Фрайбурга», сообщает пресс-служба клуба.

ФрайбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

"Я долго думал об этом и провел много дискуссий, но считаю, что после 29 лет работы сейчас самое время освободить место для новой энергии, новых людей и новых возможностей. Для меня и раньше было очень важно не пропустить момент, когда я сочту нужным уйти.

За время работы я получил сотни необыкновенных впечатлений. Этот клуб — моя жизнь, и я благодарен за большую привязанность и поддержку, которую я здесь получил", — приводит слова Штрайха пресс-служба немецкого клуба.

Штрайх выступал за «Фрайбург» в качестве футболиста в сезоне-1987/88. В 1995 году он присоединился к академии клуба. С молодежной командой он выиграл три юношеских Кубка Германии и чемпионат страны в сезоне-2007/08 среди игроков не старше 19 лет. С 2007 года Штрайх также работал ассистентом в тренерском штабе основной команды, а в декабре 2011 года занял пост главного тренера.

В текущем сезоне Бундеслиги «Фрайбург» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. На прошлой неделе команда вылетела из Лиги Европы, уступив в ответном матче ⅛ финала английскому «Вест Хэму».

 Главный тренер «Фрайбурга» уйдет с поста после 29 лет работы
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