15 лет назад Графите забил памятный гол в ворота «Баварии»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241015" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

4 апреля 2009 года нападающий «Вольфсбурга» Графите оставил в дураках всю оборону «Баварии» и установил окончательный счет в матче — 5:1.

Графите в том матче оформил дубль. Также дважды отличился Эдин Джеко, еще один мяч на счету Кристиана Гентнера. Единственный гол мюнхенцев забил чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Лука Тони.

В сезоне-2008/09 «Вольфсбург» единственный раз в своей истории стал чемпионом Германии, опередив «Баварию» на два очка. Графите и Джеко забили 28 и 26 мячей, соответственно, и заняли первые два места в списка лучших бомбардиров сезона.

В чемпионском составе клуба, спонсором которого является автомобильный концерн Volkswagen, важную роль, помимо Графите и Джеко, играли швейцарский вратарь Диего Бенальо, итальянец Андреа Бардзальи, чех Ян Шимунек, словак Петер Пекарик, босниец Звездан Мисимович, японец Йосито Окубо, бразилец Жозуэ, немцы Кристиан Гентнер и Марсель Шефер. Главным тренером был Феликс Магат, имевшего репутацию жесткого и даже авторитарного тренера.