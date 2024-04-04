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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

15 лет назад Графите забил памятный гол в ворота «Баварии»

«Вольфсбург», за который играл бразилец, в том матче разгромил грандов немецкого футбола со счетом 5:1.

Вольфсбург
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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4 апреля 2009 года нападающий «Вольфсбурга» Графите оставил в дураках всю оборону «Баварии» и установил окончательный счет в матче — 5:1.

Графите в том матче оформил дубль. Также дважды отличился Эдин Джеко, еще один мяч на счету Кристиана Гентнера. Единственный гол мюнхенцев забил чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Лука Тони.

В сезоне-2008/09 «Вольфсбург» единственный раз в своей истории стал чемпионом Германии, опередив «Баварию» на два очка. Графите и Джеко забили 28 и 26 мячей, соответственно, и заняли первые два места в списка лучших бомбардиров сезона.

В чемпионском составе клуба, спонсором которого является автомобильный концерн Volkswagen, важную роль, помимо Графите и Джеко, играли швейцарский вратарь Диего Бенальо, итальянец Андреа Бардзальи, чех Ян Шимунек, словак Петер Пекарик, босниец Звездан Мисимович, японец Йосито Окубо, бразилец Жозуэ, немцы Кристиан Гентнер и Марсель Шефер. Главным тренером был Феликс Магат, имевшего репутацию жесткого и даже авторитарного тренера.

Сейчас Графите 45 лет, он завершил карьеру в 2017 году. После «Вольфсбурга» бразилец выступал за «Аль-Ахли» из ОАЭ, катарский «Аль-Садд», бразильские «Санта-Крус» и «Атлетико Паранаэнсе». На счету нападающего 4 матча за сборную Бразилии и 1 забитый мяч.

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