Хави: Решение покинуть «Барселону» не изменится
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не изменит решение покинуть клуб по окончании сезона.
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не изменит решение покинуть клуб по окончании сезона.
«Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Я его принял и оно правильное. Это дало спокойствие не только клубу, игрокам, прессе, но также и мне, и окружающей среде… но я не изменю своего решения», — приводит слова Хави инсайдер Фабрицио Романо в одно из своих соцсетей.
10 апреля, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2. Ответная встреча между командами пройдет в Барселоне в следующий вторник, 16 апреля.
«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе. Каталонская команда не знает пораженией с конца января.
Последнее поражение у команды было 27 января, когда «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в чемпионате Испании. После той встречи главный тренер команды Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. С тех пор было одержано 9 побед и 3 встречи завершились вничью.
Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от «Реала» на восемь очков.
В прошлом сезоне каталонцы стали чемпионами Испании и завоевали Суперкубок страны.