Хави: Решение покинуть «Барселону» не изменится

«Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Я его принял и оно правильное. Это дало спокойствие не только клубу, игрокам, прессе, но также и мне, и окружающей среде… но я не изменю своего решения», — приводит слова Хави инсайдер Фабрицио Романо в одно из своих соцсетей.

10 апреля, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2. Ответная встреча между командами пройдет в Барселоне в следующий вторник, 16 апреля.

«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе. Каталонская команда не знает пораженией с конца января.

Последнее поражение у команды было 27 января, когда «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в чемпионате Испании. После той встречи главный тренер команды Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. С тех пор было одержано 9 побед и 3 встречи завершились вничью.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от «Реала» на восемь очков.

В прошлом сезоне каталонцы стали чемпионами Испании и завоевали Суперкубок страны.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.