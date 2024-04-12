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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави: Решение покинуть «Барселону» не изменится

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не изменит решение покинуть клуб по окончании сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Я его принял и оно правильное. Это дало спокойствие не только клубу, игрокам, прессе, но также и мне, и окружающей среде… но я не изменю своего решения», — приводит слова Хави инсайдер Фабрицио Романо в одно из своих соцсетей.

10 апреля, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2. Ответная встреча между командами пройдет в Барселоне в следующий вторник, 16 апреля.

«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе. Каталонская команда не знает пораженией с конца января.

Последнее поражение у команды было 27 января, когда «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в чемпионате Испании. После той встречи главный тренер команды Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. С тех пор было одержано 9 побед и 3 встречи завершились вничью.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от «Реала» на восемь очков.

В прошлом сезоне каталонцы стали чемпионами Испании и завоевали Суперкубок страны.

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