«Байер» показал, как отмечал чемпионство на поле и в раздевалке

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241162" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» со счетом 5:0 разгромил «Вердер» и за пять туров до конца сезона обеспечил себе победу в чемпионате Германии — идущая на втором месте «Бавария» отстает от команды Хаби Алонсо на 16 очков.

Чемпионский титул стал для «Байера» первым за 120-летнюю историю команды. При этом «фармацевты» уже в этом сезоне могут пополнить клубный музей другими трофеями. 25 мая «Байер» встретится в финале Кубка Германии с выступающим во Второй Бундеслиге «Кайзерслаутерном». В Лиге Европы немецкий клуб считается одним из главных претендентов на победу. В первом четвертьфинальном матче леверкузенцы уверенно обыграли английский «Вест Хэм» — 2:0.

Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей. В последний раз команда Хаби Алонсо проиграл «Бохуму» со счётом 0:4 27 мая 2023 года в заключительном туре Бундеслиги сезона-2022/23. Леверкузенцы повторили рекордную беспроигрышную серию в истории команд топ-5 лиг. Ранее на протяжении 43 матчей в 2011—2012 годах не проигрывал туринский «Ювентус».