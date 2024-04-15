Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14.04
Реал Сосьедад
Альмерия
22
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
14.04
Байер
Вердер
50
14.04
Дармштадт
Фрайбург
01
13.04
Штутгарт
Айнтрахт Ф
30
13.04
Боруссия М
Боруссия Д
12
13.04
Бавария
Кельн
20
13.04
Бохум
Хайденхайм
11
13.04
Майнц
Хоффенхайм
41
13.04
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Байер» показал, как отмечал чемпионство на поле и в раздевалке

Клуб из Леверкузена впервые в своей истории стал чемпионом Германии.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» со счетом 5:0 разгромил «Вердер» и за пять туров до конца сезона обеспечил себе победу в чемпионате Германии — идущая на втором месте «Бавария» отстает от команды Хаби Алонсо на 16 очков.

Чемпионский титул стал для «Байера» первым за 120-летнюю историю команды. При этом «фармацевты» уже в этом сезоне могут пополнить клубный музей другими трофеями. 25 мая «Байер» встретится в финале Кубка Германии с выступающим во Второй Бундеслиге «Кайзерслаутерном». В Лиге Европы немецкий клуб считается одним из главных претендентов на победу. В первом четвертьфинальном матче леверкузенцы уверенно обыграли английский «Вест Хэм» — 2:0.

Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей. В последний раз команда Хаби Алонсо проиграл «Бохуму» со счётом 0:4 27 мая 2023 года в заключительном туре Бундеслиги сезона-2022/23. Леверкузенцы повторили рекордную беспроигрышную серию в истории команд топ-5 лиг. Ранее на протяжении 43 матчей в 2011—2012 годах не проигрывал туринский «Ювентус».

42-летний Хаби Алонсо тренирует с октября 2022 года. До этого он работал тренером юношеской команды «Реала» до 14 лет и возглавлял резервную команду клуба «Реал Сосьедад». Во время карьеры футболиста испанец выступал за такие клубы как «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Бавария». В составе английского клуба и «Реала» побеждал в Лиге Чемпионов, а вместе со сборной Испании становился чемпионом мира 2010 года и Европы (дважды — в 2008 и 2012 годах).

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $482 тыс
«Байер» показал, как отмечал чемпионство на поле и в раздевалке
События недели. Победа «Зенита», отставка Абаскаля, чемпионство «Байера»
Макрон объяснил разницу в подходах к участию Израиля и РФ в ОИ
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь