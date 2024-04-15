«Байер» показал, как отмечал чемпионство на поле и в раздевалке
Клуб из Леверкузена впервые в своей истории стал чемпионом Германии.
БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Клуб из Леверкузена впервые в своей истории стал чемпионом Германии.
В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» со счетом 5:0 разгромил «Вердер» и за пять туров до конца сезона обеспечил себе победу в чемпионате Германии — идущая на втором месте «Бавария» отстает от команды Хаби Алонсо на 16 очков.
Чемпионский титул стал для «Байера» первым за 120-летнюю историю команды. При этом «фармацевты» уже в этом сезоне могут пополнить клубный музей другими трофеями. 25 мая «Байер» встретится в финале Кубка Германии с выступающим во Второй Бундеслиге «Кайзерслаутерном». В Лиге Европы немецкий клуб считается одним из главных претендентов на победу. В первом четвертьфинальном матче леверкузенцы уверенно обыграли английский «Вест Хэм» — 2:0.
Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах достигла 43 матчей. В последний раз команда Хаби Алонсо проиграл «Бохуму» со счётом 0:4 27 мая 2023 года в заключительном туре Бундеслиги сезона-2022/23. Леверкузенцы повторили рекордную беспроигрышную серию в истории команд топ-5 лиг. Ранее на протяжении 43 матчей в 2011—2012 годах не проигрывал туринский «Ювентус».
42-летний Хаби Алонсо тренирует с октября 2022 года. До этого он работал тренером юношеской команды «Реала» до 14 лет и возглавлял резервную команду клуба «Реал Сосьедад». Во время карьеры футболиста испанец выступал за такие клубы как «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Бавария». В составе английского клуба и «Реала» побеждал в Лиге Чемпионов, а вместе со сборной Испании становился чемпионом мира 2010 года и Европы (дважды — в 2008 и 2012 годах).