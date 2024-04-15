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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» после девяти лет в клубе

Нападающий Антони Марсьяль ближайшим летом покинет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Действующий контракт 28-летнего француза с клубом действует до конца сезона. В нем предусмотрена опция продления на один год, однако руководство манкунианцев решило отказаться от ее активации.

Марсьяль не играет с декабря 2023 года из-за проблем с пахом. Нападающий проходит восстановление от операции, которую он перенес в конце января. В этом сезоне француз провел за «Юнайтед» 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Антони Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в последний день летнего трансферного окна 2015 года из «Монако» за 60 млн евро. За девять сезонов в клубе он провел 317 матчей, в которых забил 90 мячей и отдал 48 результативных передач. С манкунианцами Марсьяль выиграл Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги и Лигу Европы.

Ранее сообщалось об интересе к Марсьялю со стороны миланского «Интера».

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