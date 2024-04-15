Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» после девяти лет в клубе
Нападающий Антони Марсьяль ближайшим летом покинет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Нападающий Антони Марсьяль ближайшим летом покинет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт 28-летнего француза с клубом действует до конца сезона. В нем предусмотрена опция продления на один год, однако руководство манкунианцев решило отказаться от ее активации.
Марсьяль не играет с декабря 2023 года из-за проблем с пахом. Нападающий проходит восстановление от операции, которую он перенес в конце января. В этом сезоне француз провел за «Юнайтед» 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Антони Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в последний день летнего трансферного окна 2015 года из «Монако» за 60 млн евро. За девять сезонов в клубе он провел 317 матчей, в которых забил 90 мячей и отдал 48 результативных передач. С манкунианцами Марсьяль выиграл Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги и Лигу Европы.
Ранее сообщалось об интересе к Марсьялю со стороны миланского «Интера».