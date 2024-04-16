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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вердер» отстранил Наби Кейта до конца сезона

Причиной стало поведение полузащитника сборной Гвинеи перед матчем с леверкузенским «Байером».

ВердерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

14 апреля 29-летний Наби Кейта «Вердера», не попав в стартовый состав, отказался ехать на игру 29-го тура Бундеслиги с «Байером», в котором команда из Леверкузена победила с разгромным счетом 5:0 и досрочно обеспечила себе первую в своей истории победу в чемпионате Германии.

Как сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте, бременский «Вердер» отстранил Наби Кейта до конца сезона и оштрафовал его на значительную сумму. Центральный полузащитник больше не будет тренироваться с командой и находиться в раздевалке первой команды.

«Мы как клуб не будем мириться с поведением Наби. Он подвел команду в сложный момент, связанный с нашей недавней формой и наличием игроков в составе, и поставил свои интересы выше интересов команды. Мы не можем этого допустить. На данном этапе сезона нам нужна полная концентрация на оставшихся играх и команда, которая держится вместе. Вот почему нам не оставили альтернативы», — приводит слова руководителя команды Клеменса Фритца пресс-служба клуба.

За пять туров до окончания сезона «Вердер» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. От 16-го места и необходимости играть стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге клуб отделяют 5 очков.

Наби Кейта перешел в клуб из Бремена летом 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Ранее Кейта выступал за французский «Истр», австрийский «Ред Булл Зальцбург», немецкий «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль». В составе английской команды становился победителем Лиги чемпионов, Английской Премьер-лиги, клубного чемпионата мира, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. На счету Наби 54 матча и 12 забитых мячей в составе сборной Гвинеи.

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