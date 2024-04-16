Игрок «Малаги» попросил у фаната 50 евро за футболку: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241186" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игрок «Малаги» Дани Лоренсо после матча с «Атлетико Б» в третьем дивизионе Испании продал болельщику свою футболку. После финального свистка футболист подошел к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков и сфотографироваться, но один из фанатов попросил у игрока футболку. Лоренсо ответил, что больше не может раздавать футболки, на что болельщик сказал, что заплатит ему и отдал Дани купюру в 50 евро.

«Чтобы люди понимали: мы играем в третьем дивизионе. Я бы хотел быть миллионером, но это не так. Клуб дает нам ограниченное количество футболок, которые мы можем раздавать. Я сказал об этом человеку, который был на трибунах, и он дал мне 50 евро. Я был так удивлен, что отреагировал самым естественным образом — взял деньги, но теперь думаю, что мне не следовало так поступать. Я сделал это исходя из добрых побуждений, и надеюсь, люди это поймут», — приводит слова Лоренсо Diario Sur.