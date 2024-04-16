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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Малаги» попросил у фаната 50 евро за футболку: видео

Футболист испанского клуба «Малага» после матча согласился отдать свою футболку болельщику только в обмен на купюру в 50 евро.

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Игрок «Малаги» Дани Лоренсо после матча с «Атлетико Б» в третьем дивизионе Испании продал болельщику свою футболку. После финального свистка футболист подошел к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков и сфотографироваться, но один из фанатов попросил у игрока футболку. Лоренсо ответил, что больше не может раздавать футболки, на что болельщик сказал, что заплатит ему и отдал Дани купюру в 50 евро.

«Чтобы люди понимали: мы играем в третьем дивизионе. Я бы хотел быть миллионером, но это не так. Клуб дает нам ограниченное количество футболок, которые мы можем раздавать. Я сказал об этом человеку, который был на трибунах, и он дал мне 50 евро. Я был так удивлен, что отреагировал самым естественным образом — взял деньги, но теперь думаю, что мне не следовало так поступать. Я сделал это исходя из добрых побуждений, и надеюсь, люди это поймут», — приводит слова Лоренсо Diario Sur.

Еще 10 лет назад «Малага» играла в четвертьфинале Лиги чемпионов, в котором уступила будущим финалистам турнира — дортмундской «Боруссии». Сейчас былые успехи кажутся давней историей. В минувшем сезоне клуб вылетел из Сегунды в третий по значимости дивизион в Испании Первый дивизион RFEF. После 32 туров «Малага» занимает четвертую строчку в турнирной таблице и наодится в зоне стыковых матчей за право сыграть в Сегунде в следующем сезоне.

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