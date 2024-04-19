Названа дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу»
Совет директоров «Барселоны» назвал точную дату возвращения команды на стадион «Камп Ноу», сообщает Mundo Deportivo.
Совет директоров «Барселоны» назвал точную дату возвращения команды на стадион «Камп Ноу», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, стадион откроют 15 декабря. Изначально совет директоров хотел приурочить возвращение на «Камп Ноу» к 125-летию клуба, 29 ноября. Однако в итоге было решено не торопиться и попросить Ла Лигу о том, чтобы сыграть первый матч на стадионе 15 декабря. Отмечается, что заполняемость арены составит 60% от общей вместимости, то есть примерно 53 тысячи мест.
«Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию в июне 2023 года. Обновленный стадион сможет вместить 105 тыс. зрителей, что сделает его единственным в Европе с вместимостью свыше 100 тыс.
В январе сообщали, что «Барселона» продает траву со стадиона, собирая деньги на реконструкцию. Для этого каталонскому клубу потребуется около €1,45 млрд. Также «Барселона» продавала ряд ювелирных изделий, в том числе бриллианты, сформированные из углерода травы «Камп Ноу».
В текущем сезоне «Барселона» занимает второе в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 очками.
16 апреля каталонцы крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и по итогам двух встреч ¼ финала Лиги чемпионов (4:6) покинули турнир. Это первый случай в истории клуба, когда «Барселона» не сумела пройти в следующую стадию после победы в первом гостевом матче.