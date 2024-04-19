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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Названа дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу»

Совет директоров «Барселоны» назвал точную дату возвращения команды на стадион «Камп Ноу», сообщает Mundo Deportivo.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, стадион откроют 15 декабря. Изначально совет директоров хотел приурочить возвращение на «Камп Ноу» к 125-летию клуба, 29 ноября. Однако в итоге было решено не торопиться и попросить Ла Лигу о том, чтобы сыграть первый матч на стадионе 15 декабря. Отмечается, что заполняемость арены составит 60% от общей вместимости, то есть примерно 53 тысячи мест.

«Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию в июне 2023 года. Обновленный стадион сможет вместить 105 тыс. зрителей, что сделает его единственным в Европе с вместимостью свыше 100 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе сообщали, что «Барселона» продает траву со стадиона, собирая деньги на реконструкцию. Для этого каталонскому клубу потребуется около €1,45 млрд. Также «Барселона» продавала ряд ювелирных изделий, в том числе бриллианты, сформированные из углерода травы «Камп Ноу».

В текущем сезоне «Барселона» занимает второе в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 очками.

16 апреля каталонцы крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и по итогам двух встреч ¼ финала Лиги чемпионов (4:6) покинули турнир. Это первый случай в истории клуба, когда «Барселона» не сумела пройти в следующую стадию после победы в первом гостевом матче.

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