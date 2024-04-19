Названа дата возвращения «Барселоны» на «Камп Ноу»

По информации источника, стадион откроют 15 декабря. Изначально совет директоров хотел приурочить возвращение на «Камп Ноу» к 125-летию клуба, 29 ноября. Однако в итоге было решено не торопиться и попросить Ла Лигу о том, чтобы сыграть первый матч на стадионе 15 декабря. Отмечается, что заполняемость арены составит 60% от общей вместимости, то есть примерно 53 тысячи мест.

«Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию в июне 2023 года. Обновленный стадион сможет вместить 105 тыс. зрителей, что сделает его единственным в Европе с вместимостью свыше 100 тыс.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cc2896b6a111447b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240239" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В январе сообщали, что «Барселона» продает траву со стадиона, собирая деньги на реконструкцию. Для этого каталонскому клубу потребуется около €1,45 млрд. Также «Барселона» продавала ряд ювелирных изделий, в том числе бриллианты, сформированные из углерода травы «Камп Ноу».

В текущем сезоне «Барселона» занимает второе в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 очками.