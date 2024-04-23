The Telegraph назвал главного кандидата на смену Юргена Клоппа

Как сообщает The Telegraph, руководство «Ливерпуля» рассматривает главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота в качестве основного кандидата на пост главного тренера клуба.

По данным источника, боссам «красных» нравится игровой стиль, прививаемый Слотом «Фейеноорду». Также мерсисайдцы отмечают способность 45-летнего специалиста добиваться успеха, несмотря на не самые большие финансовые возможности клуба.

Слот тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. В минувшем сезоне данный клуб выиграл чемпионат Нидерландов. В 2022 году Слот довел роттердамский клуб до финала Лиги Конференций, где «Фейеноорд» уступил «Роме». В нынешнем сезоне «Фейеноорд» стал обладателем Кубка Нидерландов. После 30 туров нидерландского чемпионата команда Слота набрала 72 очка и занимает второе место.

Ранее в качестве кандидатов на смену Клоппа назывались Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга» и Роберто Де Дзерби, возглавляющий клуб АПЛ «Брайтон».

«Ливерпуль» вместе с «Арсеналом» имеет по 74 очка за 5 туров до конца чемпионата Англии. «Манчестер Сити» отстает от них на 1 очко, имея игру в запасе.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.