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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Куртуа может сыграть в матче чемпионата Испании с «Кадисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что восстанавливающийся от травмы вратарь Тибо Куртуа может сыграть в матче чемпионата Испании против «Кадиса».

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Матч 34-го тура Ла Лиги «Реал» — «Кадис» пройдет 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Мне нужно подумать над составом, потому что износ был значительным, и есть некоторые игроки, которые не восстановились на 100%. Мне нужно подумать о некоторых вещах, например, о вратарях. Куртуа в порядке, он поедет с нами на следующей неделе и сможет сыграть против “Кадиса”, — приводит слова Анчелотти пресс-служба “Реала”.

В августе 2023 года бельгийский вратарь порвал крестообразную связку колена. Находясь на завершающем этапе восстановления после повреждения 19 марта Куртуа вновь получил травму на тренировке. У него диагностировали разрыв внутреннего мениска в правом колене. На следующий день футболист успешно перенес операцию.

Контракт Куртуа с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в €35 млн.

Тибо Куртуа — воспитанник «Генка». Ранее футболист выступал за «Челси» и «Атлетико». В «Реал» бельгиец перешел в 2018 году. С мадридским клубом голкипер одержал победу в Лиге чемпионов, дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, также стал обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

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