Куртуа может сыграть в матче чемпионата Испании с «Кадисом»

Матч 34-го тура Ла Лиги «Реал» — «Кадис» пройдет 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Мне нужно подумать над составом, потому что износ был значительным, и есть некоторые игроки, которые не восстановились на 100%. Мне нужно подумать о некоторых вещах, например, о вратарях. Куртуа в порядке, он поедет с нами на следующей неделе и сможет сыграть против “Кадиса”, — приводит слова Анчелотти пресс-служба “Реала”.

В августе 2023 года бельгийский вратарь порвал крестообразную связку колена. Находясь на завершающем этапе восстановления после повреждения 19 марта Куртуа вновь получил травму на тренировке. У него диагностировали разрыв внутреннего мениска в правом колене. На следующий день футболист успешно перенес операцию.

Контракт Куртуа с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в €35 млн.

Тибо Куртуа — воспитанник «Генка». Ранее футболист выступал за «Челси» и «Атлетико». В «Реал» бельгиец перешел в 2018 году. С мадридским клубом голкипер одержал победу в Лиге чемпионов, дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, также стал обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.



