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09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Арустамян: Гасперини не отпустил Миранчука в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме

По словам журналиста, Алексей Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»..

Аталанта
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Соцсети

25 апреля «Аталанта» разгромила «Фиорентину» в полуфинальном матче Кубка Италии. Журналист Нобель Арустамян рассказал о меняющемся статусе российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской команде.

«Не передать цифрами впечатления от Миранчука на поле — как он себя чувствует, как себя ведет. Рад, что все наконец приняли как факт: Миранчуку комфортно в Бергамо и превращается в реально важную фигуру “Аталанты”. С выходом Миранчука Гасперини поменял схему, сам Леша быстро наладил коннект с партнерами. Это ощущалось даже в празднованиях голов. Еще недавно Леша был у Гасперини в запасе. Но это не тот тренер, которому можно навязать игрока — он царь и бог “Аталанты”. Джан Пьеро не отпускал Леху в “Лацио”, когда тот уже искал квартиру в Риме. Отказался оставлять его и в “Торино”: “Миранчук мне нужен”.

И это окупается. Леша делает на поле вдвое больше прежнего, бегает — тоже. И знает: каждая тренировка для Гасперини важна. Объёмы беговой работы в «Аталанте» колоссальные — и она даёт свои плоды. Даже визуально Миранчука не узнать. Стал атлетичнее — настоящая машина", — написал Арустамян в телеграм-канале.

28-летний воспитанник «Локомотива» Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/2023 футболист выступал на правах аренды в другом клубе Серии А — «Торино». Ранее появлялась информация, что Миранчук летом 2023 года и зимой 2024 года мог сменить команду, но против этого выступил главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту» с июня 2016 года.

16 мая «Аталанта» в финале Кубка Италии сыграет с туринским «Ювентусом».

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