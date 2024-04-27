Арустамян: Гасперини не отпустил Миранчука в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме
По словам журналиста, Алексей Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»..
По словам журналиста, Алексей Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»..
25 апреля «Аталанта» разгромила «Фиорентину» в полуфинальном матче Кубка Италии. Журналист Нобель Арустамян рассказал о меняющемся статусе российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской команде.
«Не передать цифрами впечатления от Миранчука на поле — как он себя чувствует, как себя ведет. Рад, что все наконец приняли как факт: Миранчуку комфортно в Бергамо и превращается в реально важную фигуру “Аталанты”. С выходом Миранчука Гасперини поменял схему, сам Леша быстро наладил коннект с партнерами. Это ощущалось даже в празднованиях голов. Еще недавно Леша был у Гасперини в запасе. Но это не тот тренер, которому можно навязать игрока — он царь и бог “Аталанты”. Джан Пьеро не отпускал Леху в “Лацио”, когда тот уже искал квартиру в Риме. Отказался оставлять его и в “Торино”: “Миранчук мне нужен”.
И это окупается. Леша делает на поле вдвое больше прежнего, бегает — тоже. И знает: каждая тренировка для Гасперини важна. Объёмы беговой работы в «Аталанте» колоссальные — и она даёт свои плоды. Даже визуально Миранчука не узнать. Стал атлетичнее — настоящая машина", — написал Арустамян в телеграм-канале.
28-летний воспитанник «Локомотива» Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/2023 футболист выступал на правах аренды в другом клубе Серии А — «Торино». Ранее появлялась информация, что Миранчук летом 2023 года и зимой 2024 года мог сменить команду, но против этого выступил главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту» с июня 2016 года.
16 мая «Аталанта» в финале Кубка Италии сыграет с туринским «Ювентусом».