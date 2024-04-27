Арустамян: Гасперини не отпустил Миранчука в «Лацио», когда тот уже искал квартиру в Риме

«Не передать цифрами впечатления от Миранчука на поле — как он себя чувствует, как себя ведет. Рад, что все наконец приняли как факт: Миранчуку комфортно в Бергамо и превращается в реально важную фигуру “Аталанты”. С выходом Миранчука Гасперини поменял схему, сам Леша быстро наладил коннект с партнерами. Это ощущалось даже в празднованиях голов. Еще недавно Леша был у Гасперини в запасе. Но это не тот тренер, которому можно навязать игрока — он царь и бог “Аталанты”. Джан Пьеро не отпускал Леху в “Лацио”, когда тот уже искал квартиру в Риме. Отказался оставлять его и в “Торино”: “Миранчук мне нужен”.