Лунин запросил такую же зарплату в «Реале», как у Куртуа

Текущее соглашение вратаря со «сливочными» рассчитано до лета 2025 года.

По информации источника, Лунин высоко оценил свою игру в текущем сезоне. Внимание к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Милан».

Ранее стало известно, что Лунин отклонил предложение «Реала» о продлении контракта. Он понимает, что основной вратарь команды Тибо Куртуа скоро вернется в строй после травмы. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Куртуа будет доступен для игры чемпионата Испании с «Кадисом», которая пройдет 4 мая.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241043&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому украинец запросил у мадридского клуба повышение зарплаты до уровня, близкого к сумме, которую зарабатывает Куртуа. Отмечается, что «Реал» не намерен удовлетворять такие финансовые запросы. В клубе считают, что это слишком большая сумма для второго вратаря. «Реал» готов повысить зарплату Лунину, но в более скромных размерах.

Испанский портал Todo Fichajes ранее сообщал, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить Лунину условия, значительно превосходящие предложение «Реала», а также пообещать украинцу роль первого номера в воротах команды.

В текущем сезоне 25-летний голкипер принял участие в 28 матчах «Реала» во всех турнирах и пропустил 25 мячей, проведя 12 игр на ноль.

Андрей Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари». Также он выступал за «Днепр», «Овьедо», «Леганес» и «Вальядолид».

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.