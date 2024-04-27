Лунин запросил такую же зарплату в «Реале», как у Куртуа
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин планирует переподписать контракт с клубом на более выгодных для себя условиях, сообщает издание El Nacional.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин планирует переподписать контракт с клубом на более выгодных для себя условиях, сообщает издание El Nacional.
Текущее соглашение вратаря со «сливочными» рассчитано до лета 2025 года.
По информации источника, Лунин высоко оценил свою игру в текущем сезоне. Внимание к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Милан».
Ранее стало известно, что Лунин отклонил предложение «Реала» о продлении контракта. Он понимает, что основной вратарь команды Тибо Куртуа скоро вернется в строй после травмы. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Куртуа будет доступен для игры чемпионата Испании с «Кадисом», которая пройдет 4 мая.
Поэтому украинец запросил у мадридского клуба повышение зарплаты до уровня, близкого к сумме, которую зарабатывает Куртуа. Отмечается, что «Реал» не намерен удовлетворять такие финансовые запросы. В клубе считают, что это слишком большая сумма для второго вратаря. «Реал» готов повысить зарплату Лунину, но в более скромных размерах.
Испанский портал Todo Fichajes ранее сообщал, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить Лунину условия, значительно превосходящие предложение «Реала», а также пообещать украинцу роль первого номера в воротах команды.
В текущем сезоне 25-летний голкипер принял участие в 28 матчах «Реала» во всех турнирах и пропустил 25 мячей, проведя 12 игр на ноль.
Андрей Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари». Также он выступал за «Днепр», «Овьедо», «Леганес» и «Вальядолид».