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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Лунин запросил такую же зарплату в «Реале», как у Куртуа

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин планирует переподписать контракт с клубом на более выгодных для себя условиях, сообщает издание El Nacional.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Текущее соглашение вратаря со «сливочными» рассчитано до лета 2025 года.

По информации источника, Лунин высоко оценил свою игру в текущем сезоне. Внимание к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Милан».

Ранее стало известно, что Лунин отклонил предложение «Реала» о продлении контракта. Он понимает, что основной вратарь команды Тибо Куртуа скоро вернется в строй после травмы. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Куртуа будет доступен для игры чемпионата Испании с «Кадисом», которая пройдет 4 мая.

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Поэтому украинец запросил у мадридского клуба повышение зарплаты до уровня, близкого к сумме, которую зарабатывает Куртуа. Отмечается, что «Реал» не намерен удовлетворять такие финансовые запросы. В клубе считают, что это слишком большая сумма для второго вратаря. «Реал» готов повысить зарплату Лунину, но в более скромных размерах.

Испанский портал Todo Fichajes ранее сообщал, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить Лунину условия, значительно превосходящие предложение «Реала», а также пообещать украинцу роль первого номера в воротах команды.

В текущем сезоне 25-летний голкипер принял участие в 28 матчах «Реала» во всех турнирах и пропустил 25 мячей, проведя 12 игр на ноль.

Андрей Лунин перешел в «Реал» в 2018 году из луганской «Зари». Также он выступал за «Днепр», «Овьедо», «Леганес» и «Вальядолид».

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