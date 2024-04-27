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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп заявил, что не верит в чемпионство «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне АПЛ.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Верю ли я на текущий момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица и сложившаяся ситуация этого не дает. Но разве это проблема? Я так не думаю.

Посмотрим, что произойдет. Я не знаю с кем играют другие. Возможно ли, что “Арсенал” и “Сити” проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что “Ливерпуль” выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно.

Мы больше не в лидерах, и многое должно произойти, чтобы мы снова оказались на первой строчке. Но единственное, на что мы можем повлиять — это выигрывать матчи, и именно это мы должны попытаться сделать, начиная с “Вест Хэма” и других команд. Это трудно, это сложно, но такова ситуация», — приводит слова Клоппа Eurosport.

«Ливерпуль» уступил «Эвертону» в прошедшем туре чемпионата Англии со счетом 0:2. Теперь «красные» с 74 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Арсенала» на три очка. Идущий на второй строчке «Манчестер Сити» имеет в активе 76 очков и одну игру в запасе.

Сегодня, 27 апреля «Ливерпуль» на выезде в матче 35-го тура АПЛ встретится с «Вест Хэмом».

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