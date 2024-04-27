Клопп заявил, что не верит в чемпионство «Ливерпуля»

«Верю ли я на текущий момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица и сложившаяся ситуация этого не дает. Но разве это проблема? Я так не думаю.



Посмотрим, что произойдет. Я не знаю с кем играют другие. Возможно ли, что “Арсенал” и “Сити” проиграют две игры? Маловероятно, но возможно. Возможно ли, что “Ливерпуль” выиграет четыре матча? Да, мы делали это раньше, это тоже возможно.



Мы больше не в лидерах, и многое должно произойти, чтобы мы снова оказались на первой строчке. Но единственное, на что мы можем повлиять — это выигрывать матчи, и именно это мы должны попытаться сделать, начиная с “Вест Хэма” и других команд. Это трудно, это сложно, но такова ситуация», — приводит слова Клоппа Eurosport.