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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» — «Милан»: стали известны составы команд

Матч принципиальных соперников пройдет в Турине на «Альянц Стадиум».

Ювентус
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч 34-го тура чемпионата Италии. Начало противостояния запланировано на 19 часов по московскому времени.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, Камбьясо, Локателли, Рабьо, Костич, Влахович, Йылдыз.

«Милан»: Меньян, Муса, Тшау, Габбия, Флоренци, Адли, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

«Милан» с 69 очками занимает второе место в чемпионате Италии, у туринского клуба — на пять очков меньше. За 5 туров до окончания сезона миланский «Интер’обеспечил себе победу в чемпионате страны — двадцатую в истории клуба. У “Ювентуса” 36 побед в Серии A. Его сегодняшний соперник завоевывал скудетто 19 раз.

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