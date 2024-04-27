«Ювентус» — «Милан»: стали известны составы команд
Матч принципиальных соперников пройдет в Турине на «Альянц Стадиум».
Ювентус
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Матч принципиальных соперников пройдет в Турине на «Альянц Стадиум».
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч 34-го тура чемпионата Италии. Начало противостояния запланировано на 19 часов по московскому времени.
«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, Камбьясо, Локателли, Рабьо, Костич, Влахович, Йылдыз.
«Милан»: Меньян, Муса, Тшау, Габбия, Флоренци, Адли, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.
«Милан» с 69 очками занимает второе место в чемпионате Италии, у туринского клуба — на пять очков меньше. За 5 туров до окончания сезона миланский «Интер’обеспечил себе победу в чемпионате страны — двадцатую в истории клуба. У “Ювентуса” 36 побед в Серии A. Его сегодняшний соперник завоевывал скудетто 19 раз.