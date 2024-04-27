«Ювентус» — «Милан»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч 34-го тура чемпионата Италии. Начало противостояния запланировано на 19 часов по московскому времени.

«Милан» с 69 очками занимает второе место в чемпионате Италии, у туринского клуба — на пять очков меньше. За 5 туров до окончания сезона миланский «Интер’обеспечил себе победу в чемпионате страны — двадцатую в истории клуба. У “Ювентуса” 36 побед в Серии A. Его сегодняшний соперник завоевывал скудетто 19 раз.