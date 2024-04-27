Болельщики английского клуба развеяли прах человека над полем
В результате работникам стадиона футбольного клуба «Портсмут» пришлось в экстренном порядке менять газон.
В результате работникам стадиона футбольного клуба «Портсмут» пришлось в экстренном порядке менять газон.
Как сообщает Daily Mail, двое болельщиков английского футбольного клуба «Портсмут» развеяли прах человека над полем домашнего стадиона команды «Фраттон Парк».
Играющий в Лиге 1 «Портсмут» одержал победу со счетом 3:2 в матче против «Барнсли» и гарантировал путевку в Чемпионшип — второй по силе футбольный дивизион Англии. После финального свистка тысячи фанатов выбежали на поле, а двое из них развеяли над ним человеческие останки.
В человеческом прахе содержатся кальций и фосфат кальция, которые наносят ущерб траве. Особенно пострадали центральный круг и одна из штрафных площадей. Работникам стадиона пришлось в экстренном порядке менять газон, чтобы подготовить его к следующему домашнему матчу «Портсмута».
В Чемпионшипе клуб сыграет впервые с 2012 года. В Английской Премьер-лиге «Портсмут» в последний раз выступал в сезоне-2009/2010. «Портсмут» дважды становился чемпионом Англии (сезоны-1948/49 и 1949/50) и дважды выигрывал Кубок Англии (в 1939 и 2008 году). «Портсмут» считается самым успешным английским клубом Англии южнее Лондона.