Болельщики английского клуба развеяли прах человека над полем

Как сообщает Daily Mail, двое болельщиков английского футбольного клуба «Портсмут» развеяли прах человека над полем домашнего стадиона команды «Фраттон Парк».

Играющий в Лиге 1 «Портсмут» одержал победу со счетом 3:2 в матче против «Барнсли» и гарантировал путевку в Чемпионшип — второй по силе футбольный дивизион Англии. После финального свистка тысячи фанатов выбежали на поле, а двое из них развеяли над ним человеческие останки.

В человеческом прахе содержатся кальций и фосфат кальция, которые наносят ущерб траве. Особенно пострадали центральный круг и одна из штрафных площадей. Работникам стадиона пришлось в экстренном порядке менять газон, чтобы подготовить его к следующему домашнему матчу «Портсмута».