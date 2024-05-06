«Ман Юнайтед» лишился всех центральных защитников на матч АПЛ

31-летний защитник получил мышечную травму, из-за которой пропустит минимум три недели. Магуайр стал шестым центральным защитником «Ман Юнайтед», выбывшим из-за травмы. На данный момент клуб не может рассчитывать на Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Виктора Линделефа и Вилли Камбвала. Кроме того, у «Ман Юнайтед» травмированы крайние защитники Люк Шоу и Тирелл Маласия, а также опорный полузащитник Скотт Мактоминэй.

В этом сезоне манкунианцы столкнулись с небывалой эпидемией травм. В общей сложности у игроков клуба было зарегистрировано более 60 различных травм и повреждений.

Сегодня «Ман Юнайтед» на выезде предстоит сыграть с «Кристал Пэлас». Ожидается, что в центре защиты выйдет Каземиро, а в паре с ним сыграет Джонни Эванс или Скотт Мактоминэй. Оба игрока не до конца восстановились от повреждений — их степень готовности к матчу составляет 50%. Решение об их участии в матче будет приниматься за несколько часов до игры.