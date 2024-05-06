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12:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ман Юнайтед» лишился всех центральных защитников на матч АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выбыл из-за травмы и не сыграет в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

31-летний защитник получил мышечную травму, из-за которой пропустит минимум три недели. Магуайр стал шестым центральным защитником «Ман Юнайтед», выбывшим из-за травмы. На данный момент клуб не может рассчитывать на Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Виктора Линделефа и Вилли Камбвала. Кроме того, у «Ман Юнайтед» травмированы крайние защитники Люк Шоу и Тирелл Маласия, а также опорный полузащитник Скотт Мактоминэй.

В этом сезоне манкунианцы столкнулись с небывалой эпидемией травм. В общей сложности у игроков клуба было зарегистрировано более 60 различных травм и повреждений.

Сегодня «Ман Юнайтед» на выезде предстоит сыграть с «Кристал Пэлас». Ожидается, что в центре защиты выйдет Каземиро, а в паре с ним сыграет Джонни Эванс или Скотт Мактоминэй. Оба игрока не до конца восстановились от повреждений — их степень готовности к матчу составляет 50%. Решение об их участии в матче будет приниматься за несколько часов до игры.

«Ман Юнайтед» занимает восьмое место и отстает от еврокубковой зоны на два балла.

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