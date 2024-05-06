Источник: Лопетеги согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Как сообщает в соцсетях известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Хулен Лопетеги принял предложение лондонского «Вест Хэма» и готов перейти к формальным этапам сделки. Стороны уже достигли принципиального соглашения. Последним местом работы 57‑летнего испанца был английский «Вулверхэмптон», из которого он ушел летом 2023 года.

За двух тура до окончания чемпионата «Вест Хэм» занимает девятое место в АПЛ, практически не имея шансов завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон. Ожидается, что клуб не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером Дэвидом Мойесом. Шотландец возглавляет «молотобойцев» с 2019 года. В сезоне-2020/21 «Вест Хэм» под его руководством добился лучшего результата с 1999 года, завершив сезон на 6-м месте, а в 2023 году завоевал еврокубковый трофей — лондонцы победили в Лиге конференций УЕФА.