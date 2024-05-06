Источник: Лопетеги согласовал контракт с «Вест Хэмом»
Испанский специалист вновь будет работать в Английской Премьер-лиге.
Испанский специалист вновь будет работать в Английской Премьер-лиге.
Как сообщает в соцсетях известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Хулен Лопетеги принял предложение лондонского «Вест Хэма» и готов перейти к формальным этапам сделки. Стороны уже достигли принципиального соглашения. Последним местом работы 57‑летнего испанца был английский «Вулверхэмптон», из которого он ушел летом 2023 года.
За двух тура до окончания чемпионата «Вест Хэм» занимает девятое место в АПЛ, практически не имея шансов завоевать путевку в еврокубки на следующий сезон. Ожидается, что клуб не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером Дэвидом Мойесом. Шотландец возглавляет «молотобойцев» с 2019 года. В сезоне-2020/21 «Вест Хэм» под его руководством добился лучшего результата с 1999 года, завершив сезон на 6-м месте, а в 2023 году завоевал еврокубковый трофей — лондонцы победили в Лиге конференций УЕФА.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Лопетеги со стороны «Милана» и «Баварии». Помимо «Вулверхэмптона», испанец ранее был главным тренером «Райо Вальекано», «Порту», мадридский «Реал» и «Севилью», а также юношескую, молодежную и основную сборные Испании. Под его руководством испанцы досрочно заняли первое место в отборочной группе на чемпионат мира 2018 года в России. Однако за день до начала турнира Лопетеги был отстранен Испанской футбольной федерацией из-за того, что скрытно от федерации договорился возглавить «Реал» по окончании мирового первенства.