В «Реал Сосьедад» высказались о будущем Арсена Захаряна

«Мы рассчитываем на Арсена. Не в наших планах отдавать Захаряна в аренду этим летом», — приводит слова Мундуате Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел за «Реал Сосьедад» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за €13 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее полузащитник рассказал про первые полгода в команде.

"Было тяжеловато, потому что я впервые в жизни играл каждый третий день. Но на самом деле это классно. Намного интереснее, чем когда у тебя матчи раз в неделю, потому что меньше тренировок и больше игр. Занимаюсь испанским два-три раза в неделю. По зуму с учителем думаю, что скоро заговорю.

Часто разговариваю с главным тренером. Вроде как мной все довольны. Конечно же, ждут больше голов и передач. Это нормально. Тренер доверяет, дает играть. У нас с ним хорошие отношения. Исполнилась мечта сыграть в Лиге чемпионов, теперь мечта сыграть там еще раз и пройти дальше ⅛ финала. Сейчас главное — в Ла Лиге подняться как можно выше.

Меня здорово приняли в команде. Легко нашел общий язык со всеми. С этим проблем не было.