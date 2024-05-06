Экс-игрок MLS назвал единственный способ остановить Месси
Бывший игрок «Ман Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллз», лучший бомбардир нескольких сезонов MLS Брэдли Райт-Филлипс рассказал, как соперники могут сдержать на поле Лионеля Месси.
Бывший игрок «Ман Сити» и «Нью-Йорк Ред Буллз», лучший бомбардир нескольких сезонов MLS Брэдли Райт-Филлипс рассказал, как соперники могут сдержать на поле Лионеля Месси.
«Мы можем видеть, что Месси невозможно остановить. Если держаться близко к нему, он просто обведет или оббежит. Единственное, что остается — и да, легко говорить это, сидя за столом — не давать ему получать мяч. Я понимаю, что это непросто, но как только мяч оказался у Месси в ногах, можете забыть о том, чтобы его отобрать. У вас проблемы, уже слишком поздно», — приводит слова Райта-Филлипса пресс-служба MLS.
В матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одной игре. Также он забил гол в ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Интер Майами». Нападающий стал первым игроком в истории MLS, который набрал шесть очков по системе «гол+пас». В восьми матчах текущего сезона восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира забил 10 голов и сделал 12 результативных передач. Аргентинец продлил результативную серию до семи игр.
«Интер Майами» одержал четвертую победу подряд и с 24 очками в 12 матчах занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» под руководством бывшего главного тренера московского «Динамо» немца Сандро Шварца с 17 очками после 11 игр располагается на четвертой строчке.