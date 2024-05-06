Экс-игрок MLS назвал единственный способ остановить Месси

«Мы можем видеть, что Месси невозможно остановить. Если держаться близко к нему, он просто обведет или оббежит. Единственное, что остается — и да, легко говорить это, сидя за столом — не давать ему получать мяч. Я понимаю, что это непросто, но как только мяч оказался у Месси в ногах, можете забыть о том, чтобы его отобрать. У вас проблемы, уже слишком поздно», — приводит слова Райта-Филлипса пресс-служба MLS.