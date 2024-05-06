Килиан Мбаппе принял вызов Усэйна Болта

22 апреля 37-летний Усэйн Болт на церемонии вручения премии Laureus в Мадриде сказал, что хотел бы, будучи в своей лучшей форме, посоревноваться с Мбаппе.

«Мне кажется, однажды ему надо просто пробежать 100 метров и дать мне посмотреть на результат», — сказал восьмикратный олимпийский чемпион.

Килиан Мбаппе заявил, что готов пробежать стометровку с рекордсменом мира на этой дистанции Усэйном Болтом, признав, что у него нет шансов обогнать ямайца.

«Но это приятно, для развлечения, почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-то такое», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Программа-симулятор показала, что Мбаппе проиграет ямайцу «в расцвете сил» больше секунды — 10,90 против 9,58 (мировой рекорд Болта, установленный в 2009 году).

За время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 секунды. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).