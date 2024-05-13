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08:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин впервые за шесть лет сыграет в Лиге чемпионов

«Монако», за который выступает российский полузащитник, за тур до окончания первенства Франции обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Монако"

В матче 33-го тура Лиги 1 команда Ади Хюттера на выезде обыграла «Монпелье» (2:0) и гарантировала себе второе место в чемпионате Франции, которое дает ей право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В последний раз «Монако» выступал в главном еврокубковом турнире в сезоне-2018/19. Тогда команда, которую возглавляли Леонардо Жардим и Тьерри Анри, заняла последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге», набрав лишь одно очко.

Для Головина это был первый сезон в «Монако» после перехода из московского ЦСКА. В той лигочемпионской кампании россиянин провел три матча и отметился одной результативной передачей.

Головин впервые в составе «Монако» стал вице-чемпионом Франции. Ранее он дважды завоевывал с монегасками бронзовые медали чемпионата (2021, 2022).

Чемпионом Франции в третий раз подряд стал «Пари Сен-Жермен», который за тур до конца чемпионата опережает «Монако» на шесть очков. За две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов поборются «Лилль», «Брест» и «Ницца».

В этом сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Он четыре раза признавался лучшим игроком месяца в «Монако» по версии болельщиков. В конце прошлого месяца 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки, из-за которого был вынужден пропустить остаток сезона.

Монпелье
0:2
Первый тайм: 0:0
Монако
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