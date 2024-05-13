Головин впервые за шесть лет сыграет в Лиге чемпионов

В матче 33-го тура Лиги 1 команда Ади Хюттера на выезде обыграла «Монпелье» (2:0) и гарантировала себе второе место в чемпионате Франции, которое дает ей право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

В последний раз «Монако» выступал в главном еврокубковом турнире в сезоне-2018/19. Тогда команда, которую возглавляли Леонардо Жардим и Тьерри Анри, заняла последнее место в группе с дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге», набрав лишь одно очко.

Для Головина это был первый сезон в «Монако» после перехода из московского ЦСКА. В той лигочемпионской кампании россиянин провел три матча и отметился одной результативной передачей.

Головин впервые в составе «Монако» стал вице-чемпионом Франции. Ранее он дважды завоевывал с монегасками бронзовые медали чемпионата (2021, 2022).

Чемпионом Франции в третий раз подряд стал «Пари Сен-Жермен», который за тур до конца чемпионата опережает «Монако» на шесть очков. За две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов поборются «Лилль», «Брест» и «Ницца».