Уэйн Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что некоторые игроки команды сознательно имитировали травмы по ходу сезона. Об этом сообщает Sky Sports.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что некоторые игроки команды сознательно имитировали травмы по ходу сезона. Об этом сообщает Sky Sports.
«В составе “Ман Юнайтед” есть хорошие игроки, но их игра оставляет желать лучшего. Посмотрите на их травмы, а ведь некоторые из них могли бы играть, 100 процентов. Впереди чемпионат Европы и финал Кубка Англии. Игрокам легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет. Думаю, что игроки, получившие травмы, не заслуживают доверия в данный момент», — заявил Руни.
В этом сезоне «Ман Юнайтед» столкнулся с небывалой эпидемией травм. В общей сложности у игроков клуба было зарегистрировано более 60 различных травм и повреждений. На данный момент проблемы со здоровьем имеют 11 игроков манкунианцев, большую часть из которых составляют игроки оборонительной линии.
За два тура до окончания чемпионата «Ман Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на три очка. Следующий матч команда тен Хага проведет в среду, 15 мая, дома против «Ньюкасла», который является их прямым конкурентом в борьбе за еврокубки.