Уэйн Руни обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в симуляции травм

«В составе “Ман Юнайтед” есть хорошие игроки, но их игра оставляет желать лучшего. Посмотрите на их травмы, а ведь некоторые из них могли бы играть, 100 процентов. Впереди чемпионат Европы и финал Кубка Англии. Игрокам легко выбыть на некоторое время, а потом вернуться к чемпионату Европы. Я сам видел это на протяжении многих лет. Думаю, что игроки, получившие травмы, не заслуживают доверия в данный момент», — заявил Руни.