Стадион «Ман Юнайтед» затопило после поражения от «Арсенала»
Домашний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» пострадал после матча 37-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1).
Домашний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» пострадал после матча 37-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1).
Встреча проходила под проливным дождем. В какой-то момент крыша «Олд Траффорд» не выдержала напора воды, в результате чего трибуны оказались частично затопленными. Некоторое количество болельщиков, которые не успели покинуть стадион после окончания матча, были застигнуты врасплох.
На поле стадиона образовались большие лужи. Также затопленной оказалась гостевая раздевалка.
Проблема с протекающей крышей на «Олд Траффорд» существует с 2012 года. Клуб не решает ее из-за неопределенности по поводу судьбы стадиона, которому в этом году исполнилось 114 лет. Руководство «Ман Юнайтед» не может решить, строить новый стадион или проводить девятую в истории «Олд Траффорд» реконструкцию.
В среду, 15 мая, «Ман Юнайтед» проведет заключительный домашний матч в этом сезоне против «Ньюкасла», который является их прямым конкурентом в борьбе за еврокубки. За два тура до окончания чемпионата команда тен Хага занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на три очка.