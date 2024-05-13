Стадион «Ман Юнайтед» затопило после поражения от «Арсенала»

Встреча проходила под проливным дождем. В какой-то момент крыша «Олд Траффорд» не выдержала напора воды, в результате чего трибуны оказались частично затопленными. Некоторое количество болельщиков, которые не успели покинуть стадион после окончания матча, были застигнуты врасплох.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c294c135684e58f6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241388" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На поле стадиона образовались большие лужи. Также затопленной оказалась гостевая раздевалка.

Проблема с протекающей крышей на «Олд Траффорд» существует с 2012 года. Клуб не решает ее из-за неопределенности по поводу судьбы стадиона, которому в этом году исполнилось 114 лет. Руководство «Ман Юнайтед» не может решить, строить новый стадион или проводить девятую в истории «Олд Траффорд» реконструкцию.