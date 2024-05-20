Сезон-2023/24 стал самым результативным за всю историю АПЛ

В общей сложности в 380 матчах сезона-2023/24 было забито 1246 голов. Средняя результативность сезона составила 3,28 гола за матч. Впервые за 32-летнюю историю АПЛ средняя результативность сезона превысила отметку три гола за матч.

Предыдущий рекорд составлял 1222 гола и был установлен в сезоне-1992/93. Тогда высший дивизион Англии включал 22 команды, а в чемпионате проводилось на 82 игры больше. Средняя результативность того сезона составила 2,65 гола за матч.