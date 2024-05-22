Американский фонд Oaktree стал владельцем миланского «Интера»

Из-за того, что холдинг Suning Group не вернул долг по кредиту в размере 368 миллионов евро, американский фонд Oaktree взял под контроль итальянский «Интер».

«Как новая группа собственников мы понимаем огромную ответственность перед обществом и историческим наследием “Интера”. Мы стремимся к долгосрочному успеху “нерадзурри” и верим, что наши амбиции в отношении клуба совпадают с амбициями его страстных поклонников в Италии и по всему миру.



Наша первоначальная цель — обеспечить операционную и финансовую стабильность клуба. Мы с большим уважением относимся к руководству “Интера” и надеемся на тесное сотрудничество с ними, чтобы обеспечить сильное руководство клубом. Завоевание второй звезды стало решающим моментом для клуба, и наша цель — продолжить успех, достигнутый на поле, на пути долгосрочного роста и преуспевания», — сказал генеральный директор Oaktree Алехандро Кано.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что калифорнийский фонд гарантировал продолжить работу с руководством «Интера», которое отвечает за спортивные задачи клуба. Генеральный директор Беппе Маротта, спортивный директор Пьеро Осилио и помощник спортивного директора Дарио Баччин уже несколько месяцев разрабатывают трансферную политику команды. Oaktree соберут новый совет директоров и выберут нового президента. Все представители Suning покинут клуб.

«Интер» является действующим чемпионом Италии. За последние четыре года команда дважды брала титул и дважды выигрывала национальный кубок. В 2023 году «Интер» вышел в финал Лиги Чемпионов, где с минимальным счетом уступил «Манчестер Сити».