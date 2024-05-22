Американский фонд Oaktree стал владельцем миланского «Интера»
Китайский холдинг Suning Group во главе со Стивеном Чжаном потерял права на владение клубом.
Китайский холдинг Suning Group во главе со Стивеном Чжаном потерял права на владение клубом.
Из-за того, что холдинг Suning Group не вернул долг по кредиту в размере 368 миллионов евро, американский фонд Oaktree взял под контроль итальянский «Интер».
«Как новая группа собственников мы понимаем огромную ответственность перед обществом и историческим наследием “Интера”. Мы стремимся к долгосрочному успеху “нерадзурри” и верим, что наши амбиции в отношении клуба совпадают с амбициями его страстных поклонников в Италии и по всему миру.
Наша первоначальная цель — обеспечить операционную и финансовую стабильность клуба. Мы с большим уважением относимся к руководству “Интера” и надеемся на тесное сотрудничество с ними, чтобы обеспечить сильное руководство клубом. Завоевание второй звезды стало решающим моментом для клуба, и наша цель — продолжить успех, достигнутый на поле, на пути долгосрочного роста и преуспевания», — сказал генеральный директор Oaktree Алехандро Кано.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что калифорнийский фонд гарантировал продолжить работу с руководством «Интера», которое отвечает за спортивные задачи клуба. Генеральный директор Беппе Маротта, спортивный директор Пьеро Осилио и помощник спортивного директора Дарио Баччин уже несколько месяцев разрабатывают трансферную политику команды. Oaktree соберут новый совет директоров и выберут нового президента. Все представители Suning покинут клуб.
«Интер» является действующим чемпионом Италии. За последние четыре года команда дважды брала титул и дважды выигрывала национальный кубок. В 2023 году «Интер» вышел в финал Лиги Чемпионов, где с минимальным счетом уступил «Манчестер Сити».
Это не первый случай, когда кредитор станет владельцем футбольного клуба из Милана. В 2016 году китайский предприниматель Ли Юнхун купил «Милан» у компании Fininvest, принадлежащей Сильвио Берлускони. Для завершения сделки он получил кредит от Elliott Investment Management, который не смог погасить. Поэтому летом 2018 года американская компания взяла управление на себя.