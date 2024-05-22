Источник: Лука Модрич останется в «Реале» еще на один год

По информации источника, 38-летний хорват принял это решение после встречи с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Отмечается, что Модрич хочет продолжить играть на высоком уровне до ЧМ-2026.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Он провел более 500 матчей за «сливочных» и завоевал с ними 25 различных трофеев, включая пять Кубков чемпионов. В нынешнем сезоне ветеран провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

1 июня «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Модрич и его партнер по команде Дани Карвахаль могут стать единоличными рекордсменами по числу побед, выиграв этот турнир в шестой раз за карьеру.